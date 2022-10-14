Популярная певица Тина Кароль встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США Оксаной Макаровой.

Украинская певица Тина Кароль, которая активно путешествует по Америке в рамках специального тура, побывала на важной встрече и заинтересовала фанатов новыми кадрами.

Встреча прошла в Посольстве Украины в Вашингтоне. Артистка обсудила с Послом некоторые темы, касающиеся культурной дипломатии, поддержку музыкальных проектов, нацеленных на популяризацию украинской культуры и ее ценностей в мире.

Также известно, что была затронута и неуместность русскоязычных песен на концертах под украинским флагом.

«И что? Она будет теперь петь только на украинском?; Тина такая стройная! Сколько она весит?; Тина Кароль – хороший кандидат в дипломаты» - отвечают также в сети.

Ранее Кароль написала стихотворение, в котором можно услышать слова проклятия в адрес злейшего врага Украины.

В своих строчках Тина Кароль называет того, кому адресовано проклятье, ошибкой природы и старым людоедом, и предупреждает его, что он не сможет прикрыться Богом и спасти себя.

«Ты – не Месия, и не мисия ведет тебя», - говорит Тина Кароль, посылая от имени Киева, «как мать городов и окрестностей всех», материнское проклятие.

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.