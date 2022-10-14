Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – успішна українська співачка, блогерка та актриса. Зірка уславилася завдяки серіалу "Школа", де зіграла роль Нати. Але зараз Ганна не дуже любить, коли її так називають. А нещодавно Трінчер офіційно розписалася зі своїм коханим – блогером Олександром Волошиним. Нерідко Ганна потрапляє під критику українців та реагує на неї. На цей раз не став винятком, адже Трінчер вирішила показати коментар фаната.

"Жирненька ******, але добре себе подаєш, молодець", - написав фанат.

"Іноді я заходжу в коментарі в будь-яких соціальних мережах і отримую різні "приємні" коментарі, на кшталт: жирна, навіщо накачала такі губища, навіщо зробила бюст. І насправді я цією темою займаюся дуже багато років, проробляю в собі, щоб сприймати коментарі", - сказала Ганна, відповідаючи на коментар однієї людини.

"Вам не набридло?)", - запитала Трінчер на сторіс, звертаючись до хейтерів.

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