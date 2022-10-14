Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - успешная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу "Школа", где сыграла роль Наты. Но сейчас Анна не очень любит когда ее так называют. А недавно Тринчер официально расписалась со своим возлюбленным - блогером Александром Волошиным. Нередко Анна попадает под критику украинцев и реагирует на нее. Этот раз не стал исключением, ведь Тринчер решила показать комментарий фаната.

"Жирненькая ******, но хорошо себя подаешь, молодец", - написал фанат.

"Время от времени я захожу в комментарии в любых социальных сетях и получаю разные "приятные" комментарии, типа: жирная, зачем накачала такие губища, зачем сделала бюст. И на самом деле я этой темой занимаюсь очень много лет, прорабатываю в себе, чтобы воспринимать комментарии", - сказала Анна, отвечая на комментарий одного человека.

"Вам не надоело?)", - спросила Тринчер на сторис, обращаясь к хейтерам.

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