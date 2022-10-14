Співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала, що зібралася готувати та попрощалася з дієтою.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська – відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели" протягом 15 років. Але колектив розпався, а через деякий час зірка публічно посварилася з партнеркою групи Вікторією Сміюхою. А після 24 лютого Камінська виїхала до Нідерландів разом із дітьми. Зірка зізналася, що обрала цю країну, бо не дуже любить спеку і навіть улітку можна ходити ввечері у куртці.

Не забуває Камінська і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. І деякий основний аккаунт співачки був заблокований через активну позицію щодо війни з росією. А цього разу зірка показала, як готує картоплю, показавши каструльку.

"Прощавай, дієто", - сказала Слава за кадром.

Варто зазначити, що Камінська останнім часом активно займалася фітнесом, щоби повернути свою фігуру. Зірка навіть називала себе "сарделькою".

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