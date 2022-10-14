Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы" на протяжении 15 лет. Но коллектив распался, а через некоторое время звезда публично поссорилась с партнершей по группе Викторией Смеюхой. А после 24 февраля Каминская выехала в Нидерланды вместе с детьми. Звезда призналась, что выбрала эту страну, так как не очень любит жару и даже летом можно ходить вечером в куртке.

Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. И некоторое основной аккаунт певицы был заблокирован из-за активной позиции по войне с россией. А в этот раз звезда показала, как готовит картофель, показав кастрюльку.

"Прощай, диета", - сказала Слава за кадром.

Стоит отметить, что Каминская в последнее время активно занималась фитнесом, чтобы вернуть свою фигуру. Звезда даже называла себя "сарделькой".

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