Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Х-Фактору", де їй на прослуховуваннях не повірили спочатку судді, викликавши великий ажіотаж в Інтернеті. Наразі за виконавицею стежать десятки тисяч українців в Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Ніколайчук вирішила відповісти на запитання фаната у своєму блозі.

"Аїда, вибачте, але у мене до вас нескромне питання. Я думаю, ти змінилася і почала носити каблучку, чого ніколи не робила. І моє питання: ти заручена?", - запитав фанат.

"Ні, каблучка, то просто захотілося прикрасити руки", - зазначила Ніколайчук у відповіді.

Як добре звучить українська мова з ваших вуст", - написав ще один фанат на другому сторісі.

"Дякую, я ще трохи криво розмовляю. Іноді не можу підібрати слова, але круто знати і говорити своєю мовою і знати ще дві іноземні", - написала зірка у відповіді.

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