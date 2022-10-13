Звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук честно ответила, обручена ли она, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Х-Фактору", где ей на прослушиваниях не поверили сначала судьи, вызвав большой ажиотаж в Интернете. Теперь за исполнительницей следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Николайчук решила ответить на вопрос фаната в своем блоге.

"Аида, извините, но у меня к вам нескромный вопрос. Я думаю, ты изменилась и начала носить кольцо, чего никогда не делала. И мой вопрос: ты обручена?", - спросил фанат.

"Нет, кольцо, то просто захотелось украсить руки", - отметила Николайчук в ответе.

Как хорошо звучит украинский язык из ваших уст", - написал еще один фанат на втором сторис.

"Спасибо, я еще немного криво разговариваю. Иногда не могу подобрать слова, но круто знать и говорить своим языком и знать еще два иностранных", - написала звезда в ответе.

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