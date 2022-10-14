Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова – відома українська художня гімнастка, яка брала участь в Олімпійських іграх 16-го року, де здобула бронзові медалі для України. А ще зірка вирішила піти на шоу "Танці зі зірками", де стала улюбленицею Влада Ями, але не змогла перемогти на проекті. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами своїми вміннями та особистими кадрами. А цього разу Ганна показала, як працює із гімнастичною стрічкою.
На кадрах Різатдінова була в топіці та лосинах, перебуваючи в якомусь підвальному приміщенні.
"Успіх не приходить до вас. Ви йдете до нього. Продовжувати йти...", - написала Різатдінова загадково у своєму блозі.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:
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Нагадаємо, Ганна Різатдінова з-за кордону звернулася до українців з несподіваною порадою.
А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Влада Ями з "Танців з зірками" вразила гнучкістю у прозорій сукні.
Також Politeka писала, що Ганна Різатдінова у тонких лосинах не витримала і влаштувала розтяжку, сидячи за столиком: вигинала спину та закидала ногу