Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка, которая брала медали на Олимпийских играх. А несколько лет назад звезда участвовала в "Танцях з зірками", где была любимицей Влада Ямы. Не забывает Анна и об Инстаграм, где активно ведет страничку. А в этот раз звезда похвасталась гибкостью в прозрачном наряде.

"Художественная Гимнастика – это не только о спорте

Это о женственности. О красоте. О грации. Нет более хрупкого вида спорта. Гимнастика – олицетворение женской силы

Можно только быть в восторге от силы воли и работоспособности наших атлеток, и иногда мы забываем об эмоциональном и душевном вкладе в большие и маленькие победы!

Интересно послушать ваше мнение, какой вид спорта ваш любимый, и почему", - написала Анна.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Фехтование. Красота, скорость, азарт, энергия!", "Художественная гимнастика еще о дисциплине как данности, об ответственности, об амбициях и ощущениях «особенности». И это действительно самый прекрасный вид спорта, с годами это еще больше осознаешь", "Фигурное катание и художественная гимнастика, потому что эти виды олицетворяют собой синтез искусства и атлетизма".

Напомним, Анна Ризатдинова в тонких лосинах не выдержала и устроила растяжку, сидя за столиком: выгибала спину и закидывала ногу

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