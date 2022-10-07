Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка, которая брала медали на Олимпийских играх. А несколько лет назад звезда участвовала в "Танцях з зірками", где была любимицей Влада Ямы. Не забывает Анна и об Инстаграм, где активно ведет страничку. А в этот раз звезда похвасталась гибкостью в прозрачном наряде.
"Художественная Гимнастика – это не только о спорте
Это о женственности. О красоте. О грации. Нет более хрупкого вида спорта. Гимнастика – олицетворение женской силы
Можно только быть в восторге от силы воли и работоспособности наших атлеток, и иногда мы забываем об эмоциональном и душевном вкладе в большие и маленькие победы!
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Интересно послушать ваше мнение, какой вид спорта ваш любимый, и почему", - написала Анна.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Фехтование. Красота, скорость, азарт, энергия!", "Художественная гимнастика еще о дисциплине как данности, об ответственности, об амбициях и ощущениях «особенности». И это действительно самый прекрасный вид спорта, с годами это еще больше осознаешь", "Фигурное катание и художественная гимнастика, потому что эти виды олицетворяют собой синтез искусства и атлетизма".
Напомним, Анна Ризатдинова в тонких лосинах не выдержала и устроила растяжку, сидя за столиком: выгибала спину и закидывала ногу
Также Politeka писала, что Анна Ризадинова за границей встревожила неожиданным откровением
А еще Politeka сообщала, что Анна Ризадинова после проблем за границей обратилась к украинцам