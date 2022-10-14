Любимица Влада Ямы из "Танців з зірками" Анна Ризатдинова показала, как занимается с лентой, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка, которая участвовала в Олимпийских играх 16-го года, где завоевала бронзовые медали для Украины. А еще звезда решила пойти на шоу "Танці з зірками", где стала любимицей Влада Ямы, но не смогла победить на проекте. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами своими умениями и личными кадрами. А в этот раз Анна показала, как работает с гимнастической лентой.

На кадрах Ризатдинова была в топике и лосинах, находясь в каком-то подвальном помещении.

"Успех не приходит к вам. Вы идете к нему. Продолжать идти …", - написала Ризатдинова загадочно в своем блоге.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Супер", "Все сможем", "Анна Ризатдинова, где твой парень?".

Напомним, Анна Ризатдинова из-за границы обратилась к украинцам с неожиданным советом

А еще Politeka сообщала, что любимица Влада Ямы из "Танців з зірками" впечатлила гибкостью в прозрачном платье

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова в тонких лосинах не выдержала и устроила растяжку, сидя за столиком: выгибала спину и закидывала ногу



