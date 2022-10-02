Как пишет Politeka.net, известная гимнастка Анна Ризадинова, участвовавшая в проекте "Танців з зірками", активно общается с поклонниками на страницах соцсетей.
Очаровательная спортсменка решила быть полезной для общества и поделилась упражнениями для тех, кто долго сидит за компьютером и знает, что такое боль в спине и шее. У себя в Инстаграм Ризатдинова разместила небольшое видео-инструкцию.
Задерживайте растяжку на 5-10 вдохов, 1-2 минуты.
1. Сядь ровно, почувствуй выдержку в спине. Подбородок в себе.
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2. Круговые обороты головой справа и слева.
3. Скручивание очень важно производить на вытягивании спины.
4. Правую руку кладем на левое ухо, наклоняем голову в сторону руки и растягиваем шею.
5. Правую руку вытягиваем перед собой, плечо должно быть в суставе. Затем поднимаем руку над головой и растягиваем руку, держась за локоть.
6. Делаем фигуру 4. Правую ногу кладем на левую, чтобы колено смотрело в сторону, держимся руками за ногу и притягиваемся к ней. Без рывков.
В заключении гимнастка попросила фолловеров дать знать о своем самочувствие и не забыть поделиться с друзьями, кто нуждается в этой растяжке.
Напомним, любимица Влада Ямы из «Танців з зірками» покорила видом в обтягивающем боди.
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