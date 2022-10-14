Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк зізналася, чи погодилася на побачення із загадковим незнайомцем, на тлі чуток про розлучення із чоловіком.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска", де кожен випуск вражав своїми перевтіленнями. Зірка з 2020 року одружений з танцюючим нотаріусом Христиною. Але у пари з літа поточного року проблеми у сім'ї і вони досі не з'являються разом. Телеведучий Слава Дьомін підтвердив здогади фанатів, але додав, що поки що справа до розлучення не йде.

Христина, як і зірковий чоловік, активно веде свій блог в Інстаграм, де за нею стежать десятки тисяч фанів. А на цей раз дружина Остапчука вирішила відповісти на запитання фаната.

"Чи погодилися на побачення з незнайомцем за кордоном? Якщо ні, то обов'язково потрібно", - написав фанат.

"Ой, ні. Не вірю я в такі закриті сторінки, впевнена. що це хтось жартує чи перевіряє, тому відправила в бан", - написала Христина у відповідь.

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