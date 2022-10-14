Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, согласилась ли на свидание с загадочным незнакомцем, на фоне слухов о разводе с мужем.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска", где каждый выпуск впечатлял своими перевоплощениями. Звезда с 2020 года женат на танцующем нотариусе Кристине. Но у пары с лета текущего года проблемы в семьи и они по сей день не появляются вместе. Телеведущий Слава Демин подтвердил догадки фанатов, но добавил, что пока дело к разводу не идет.

Кристина, как и звёздный муж, активно ведет свой блог в Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч фанатов. А в этот раз жена Остапчука решила ответить на вопрос фаната.

"Согласились ли на свидание с незнакомцем за границей? Если нет, то обязательно нужно", - написал фанат.

"Ой, не. Не верю я в такие закрытые странички, уверена. что это кто-то шутит или проверяет, поэтому отправила в бан", - написала Кристина в ответ.

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