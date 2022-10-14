Як повідомляє Politeka.net, 14 жовтня цього року особливо для кожного українця. Цього дня ми вшановуємо всіх захисників та захисниць нашої країни. З цієї нагоди відома українська співачка Настя Каменських приготувала особливе вітання на своїй сторінці у Instagram.

Артистка Настя Каменських назвала українських захисників "справжніми героями та нашою гордістю". Тими, хто став символом незламної та непохитної сили.

"Ви наші захисники та захисниці і кожен українець дуже пишається вами не тільки сьогодні, а й щодня. Наша подяка нескінченна, і ми зробимо все можливе, щоб навіть майбутні покоління знали та пам'ятали про ваші героїчні подвиги. І хоча у багатьох українці сьогодні немає святкового настрою, ми обов'язково відсвяткуємо після нашої Перемоги! Бережіть себе! Слава Героям!", - залишила Настя Каменських вітання для українських військових.

До привітання вона прикріпила відео із зворушливими кадрами, головними героями яких стали українські захисники та захисниці. Українці в коментарях були зворушені після побаченого відео та приєдналися до привітань:

"Зворушливо, аж до сліз. Дякую, наші ЗСУ", "Зі святом наші герої, повертайтеся живими", "Любимо, поважаємо, чекаємо всіх наших захисників батьківщини з Перемогою", "Слава нашим ЗСУ, надто зворушливо і душевно на все це дивитися ".

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