К поздравлению Настя Каменских прикрепила видео с трогательными кадрами, главными героями которых стали украинские защитники и защитницы.

Как сообщает Politeka.net, 14 октября этого года особенно для каждого украинца. В этот день мы чтим всех защитников и защитниц нашей страны. По этому случаю известная украинская певица Настя Каменских приготовила особое поздравление на своей странице в Instagram.

Артистка Настя Каменских назвала украинских защитников "настоящими героями и нашей гордостью". Теми, кто стал символом несокрушимой и непоколебимой силы.

"Вы наши защитники и защитницы и каждый украинец очень гордится вами не только сегодня, но и каждый день. Наша благодарность бесконечна, и мы сделаем все возможное, чтобы даже будущие поколения знали и помнили о ваших героических подвигах. И хотя у многих украинцы сегодня нет праздничного настроения, мы обязательно отпразднуем после нашей Победы! Берегите себя! Слава Героям!", - остаивла Настя Каменских поздравление для украинских военных.

К поздравлению она прикрепила видео с трогательными кадрами, главными героями которых стали украинские защитники и защитницы. Украинцы в комментариях были растроганы после увиденно видео и присоединились к поздравлениям:

"Трогательно, аж до слез. Спасибо, наши ВСУ", "С праздником наши герои, возвращайтесь живыми", "Любим, уважаем, ждем всех наших защитников родины с Победой", "Слава нашим ВСУ, слишком трогательно и душещипательно на все это смотреть".

Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.