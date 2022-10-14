На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила потужний пост на честь Дня захисників та захисниць України.

"Коли думала, як привітати наших захисників, то зрозуміла одну річ. Потрібно показати те, за що вони воюють і віддають життя та сили. Моє відео якраз про це 😌 Бачите посмішку? Бачите життя, яке продовжується в Україні? Бачите людину, яка щаслива попри все? Все робиться заради цього і все це завдяки нашим воїнам💔", — пише Ксенія Мішина.

Артистка опублікувала відео, на якому під пісню гурту Tember Blanche "Про Київ" гуляє по території одного зі столичних ЖК.

"Я могла б бути щасливою де завгодно, але я хочу бути тут, на своїй землі, зі своїми людьми. І я безмежно вдячна кожному захиснику України, що ми продовжуємо жити, будувати плани, запускати проєкти, дбати про інших людей, стояти в заторах, їсти смачну їжу, любити, сміятися, плакати, розвиватися, сміливо дивитися у майбутнє та бачити перемогу", — зізнається "Холостячка".

"Вперше в житті я усвідомила, як сильно люблю свою країну і що таке честь, совість, сміливість та гідність! З днем захисників і захисниць України! Зі святом, наші воїни та всі, хто захищає та допомагає Україні на будь-яких рівнях. Наш прапор майорить завдяки вам", — наголосила Мішина.

Нагадаємо, Ксенія Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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