Після 24 лютого Тарас Цимбалюк вірив, що зможе донести правду про злочини російської армії, але не вийшло.

Український актор, зірка серіалу "Впіймати Кайдаша" та "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, як і багато українських артистів, часто знімався з російськими акторами до вторгнення росії. Після 24 лютого артист вірив, що зможе донести правду про злочини російської армії, але його колишні колеги з росії не захотіли прислухатися. Подробицями знаменитість поділився в інтерв'ю для "24 Каналу".

Тарас Цимбалюк згадав, що не лише писав, а й дзвонив, і пропонував зустрітися російським колегам, проте його спроби виявилися марними. Пізніше він навіть показав у мережі акторів, яким писав та дзвонив, але ті мовчать.

За словами зірки, російські колеги, незважаючи на те, що працювали та жили в Україні, назвали українців "бандерівцями" і почали вигадувати нісенітницю про фейки та пропаганду.

"Я не те що розірвав, я всім написав, я навіть хотів з ними зустрітися, поговорити, дзвонив їм. Але вони настільки по-дебільному почали поводитися, що з ними було нереально вести якийсь діалог. Люди, з якими я спілкувався більше 10 років, з 2013 року, які тут фактично жили, коли розпочалася війна, сказали, що ми бандерівці, що у нас тут пропаганда, фейки тощо”, – згадав Тарас Цимбалюк та додав, що після цього заблокував усіх колег з рф.