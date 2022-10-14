Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Тарас Цымбалюк, как и многие украинские артисты, часто снимался с российскими актерами до вторжения россии. После 24 февраля артист верил, что сможет донести правду о преступлениях российской армии, но его бывшие коллеги из рф не захотели прислушаться. Деталями знаменитость поделился в интервью для "24 Канала".

Тарас Цымбалюк вспомнил, что не только писал, но и звонил, и предлагал встретиться российским коллегам, однако его попытки оказались тщетными. Позже он даже показал в сети актеров, которым писал и звонил, но те молчат.

По словам звезды, российские коллеги, несмотря на то, что работали и жили в Украине, назвали украинцев "бандеровцами" и начали придумывать чушь о фейках и пропаганде.

"Я не то что разорвал, я всем написал, я даже хотел с ними встретиться, поговорить, звонил им. Но они настолько по-дебильному начали себя вести, что с ними было нереально вести какой-то диалог. Люди, с которыми я общался больше 10 лет, с 2013 года, которые здесь фактически жили, когда началась война, сказали, что мы бандеровцы, что у нас здесь пропаганда, фейки и так далее", – вспомнил Тарас Цымбалюк и добавил, что заблокировал всех коллег из рф из-за этого.