Як повідомляє Politeka.net, у День захисників та захисниць України зірки писали у своїх соцсеятах теплі побажання військовим, публікували спільні фото з ними, а також згадували про вже загиблих бійців, які назавжди залишаться жити в пам'яті кожного українця.

Пост в Instagram, присвячений воїнам, також опублікувала українська співачка Надія Дорофєєва.

Так, співачка з гордістю продемонструвала спільне фото із військовим, якого обіймає та щасливо посміхається. Знімок було зроблено під час одного із виступів артистки перед українськими захисниками.

"Скажу відверто, що, коли я співаю для військових, складно пояснити те, що я відчуваю всередині... Коли дивишся в їхні красиві світлі очі, щемить серце. Не вистачить слів подяки всім захисникам і захисницям, які захищали і захищали нашу країну. Слава всім героям ! Слава Україні!", - написала Надія Дорофєєва.

У коментарях під постом Надії Дорофєєвої зібралося багато коментарів від українців, які дякували військовим за захист і боротьбу з російськими окупантами: "Дякую нашим захисникам і захисникам, які захищають кожен день Україну!", "Все змінилося, ми стали сильнішими, тому я впевнена і впевнена переможемо", "Вони просто найкращі!", "Немає слів щоб описати всю подяку Герої".

Нагадаємо, Дорофєєва нарвалася на погрози від росіян, співачка поділилася фото.

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