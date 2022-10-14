Как сообщает Politeka.net, в День защитников и защитниц Украины звезды писали в своих соцсеятх теплые пожелания военным, публиковали совместные фото с ними, а также вспоминали об уже погибших бойцах, которые навсегда останутся жить в памяти каждого украинца.

Пост в Instagram, посвященный воинам, также опубликовала украинская певица Надежда Дорофеева.

Так, певица с гордостью продемонстрировала совместное фото с военным, которого обнимает и счастливо улыбается. Снимок был сделан во время одного из выступлений артистки перед украинскими защитниками.

"Скажу откровенно, что, когда я пою для военных, сложно объяснить то, что я чувствую внутри… Когда смотришь в их красивые светлые глаза, щемит сердце. Не хватит слов благодарности всем защитникам и защитницам, защищавшим и защищающим нашу страну. Слава всем героям! Слава Украине!", - написала Надежда Дорофеева.

В комментариях под постом Надежды Дорофеевой собралось много комментариев от украинцев, которые благодарили военных за защиту и борьбу с российскими оккупантами: "Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые защищают каждый день Украину!", "Все изменилось, мы стали сильнее, поэтому я уверена и победим", "Они просто самые лучшие!", "Нет слов чтобы описать всю благодарность Герои".

Напомним, Дорофеева нарвалась на угрозы от россиян, певица поделилась фото.

Также Politeka писала, что Дорофеева после ряда трагедий зацепила украинцев новым заявлением.

Как Politeka сообщала, Дорофеева в коже зажгла на концерте, кадры.