Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемогла на шоу "Танці зі зірками". А після цього зірка була хореографом-постановником у аналогічному грузинському шоу. Вже після 24 лютого Гвоздєва виїхала з дітьми до Італії, де перебувала деякий час, а потім повернулася назад до України. Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ілона показала доньку, яка заспівала "Ой у лузі".

"Це все для Вас наші дорогі захисники та захисниці. Бережіть себе та захищайте нашу країну до самої перемоги!", - написала Ілона.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Молодець, зі святом", "Аж мурашки по шкірі", "Молодець, який у неї гарний голосок", "Яка розумничка, миру всім нашим дітям", "Супер, діти повинні жити у світі", "То вона у вас співачка , молодець", "Яка розумниця, мирного неба над головою".

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