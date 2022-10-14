Танцовщица Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала, какой талант есть у ее дочери.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая победила на шоу "Танці з зірками". А после этого звезда была хореографом-постановщиком в аналогичном грузинском шоу. Уже после 24 февраля Гвоздева выехала с детьми в Италию, где находилась некоторое время, а после чего вернулась обратно в Украину. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Илона показала дочь, которая спела "Ой у лузі".

"Это все для Вас наши дорогие защитники и защитницы. Берегите себя и защищайте нашу страну до самой победы!", - написала Илона.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Молодец, с праздником", "Аж мурашки по коже", "Молодец, какой у нее красивый голосок", "Какая умничка, миру всем нашим детям", "Супер, дети должны жить в мире", "То она у вас певица, молодец", "Какая умничка, мирного неба над головой".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" эмоционально обратилась к украинским защитникам

А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" в тонком платье восхитила черно-белой фотосессией

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" засветила семейные кадры с мужем и детьми