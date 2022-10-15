Український актор, зірка серіалу "Впіймати Кайдаша" та "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, як і багато українських артистів, часто знімався з російськими акторами і добре знає багатьох росіян. В інтерв'ю для "24 Каналу" артист розкрив про своє ставлення до "хороших росіян" та розповів, чи є вони взагалі.



Так, зірка серіалів "Кріпостна", "Впіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном" не вважає росіян, які поїхали і засуджують дії президента росії володимира путіна, "гарними росіянами".

"Я не можу їх називати хорошими росіянами. Це абсолютно нормальна поведінка. Якщо людина їде з росії, тому що там п*зд*цова влада, то це нормально. Це не хороший росіянин, це людина, яка просто адекватна. Так має бути" – емоційно роз'яснив нам Тарас Цимбалюк.

Він вважає, що виїхати з росії після 24 лютого так само закономірно, як допомогти встати бабусі, що впала. Тож розхвалювати тих, хто просто звалив з Москви, актор не збирається.

"Це те саме, якщо людина бачить, що впала бабуся, вона підійшла і підняла, допомогла. Я ж не скажу, що ти красень, ти молодець. Так просто має бути і все", – наголосив Тарас Цимбалюк .

Нагадаємо, що Цимбалюк з "Кріпосної" захопив новою фотосесією за мотивами легендарного фільму.

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк із "Кріпосної" виступив проти примусової українізації та назвав причину.

Також Politeka писала, що Цимбалюк із "Кріпостної" у розстебнутій сорочці полоскотав нерви фанаток.