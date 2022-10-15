Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Тарас Цымбалюк, как и многие украинские артисты, часто снимался с российскими актерами и хорошо знает многих россиян. В интервью для "24 Канала" артист расскрыл о своем отношении к "хорошим россиянам" и рассказал, есть ли они вообще.



Так, звезда сериалов "Крепостная", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном" не считает россиян, которые уехали и осуждают действия президента рф владимира путина, "хорошими россиянами".

"Я не могу их называть хорошими россиянами. Это совершенно нормальное поведение. Если человек уезжает из россии, потому что там п*зд*цовая власть, то это нормально. Это не хороший россиянин, это человек, который просто адекватный. Так должно быть", – эмоционально разъяснил нам Тарас Цымбалюк.

Он считает, что уехать из россии после 24 февраля так же закономерно, как помочь встать упавшей бабушке. Так что расхваливать тех, кто просто дременул из Москвы, актер не собирается.

"Это то же, если человек видит, что упала бабушка, он подошел и поднял, помог. Я же не скажу, что ты красавчик, ты молодец. Так просто должно быть и все", – подчеркнул Тарас Цымбалюк.

Напомним, что Цымбалюк из "Крепостной" восхитил новой фотосессией по мотивам легендарного фильма.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк из "Кріпосної" выступил против принудительной украинизации и назвал причину.

Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" в расстегнутой рубашке пощекотал нервы фанаток.