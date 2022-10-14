Як пише Politeka.net , Андрій Хливнюк - відомий український співак, який прославився завдяки гурту "Бумбокс". А після 24 лютого зірка записав пісню "Ой у лузі" разом із Pink Floyd, які вже давно не створювали нову музику. Також Хливнюк вирушив до тероборони, де захищав Україну та навіть отримав поранення. Не забуває Андрій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Хливнюк запросив на виступи містами Польщі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Wow. Я заздрю всім, хто може піти", "Приїжджайте до Щецина", "Ворцлав чекає", "скоро побачимося", "Зі святом! Ти — найкращий приклад відважної і сміливої людини! Дякую тобі за відданість Україні, за те, що з кожним днем наближаєш довгоочікувану перемогу.
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Саме завдяки твоїй праці я можу спокійно ходити рідною землею і робити звичні справи. Щиро Дякую! Дуже міцно обіймаю! Зі святом".
Нагадаємо, музиканти "Бумбокс" із Хливнюком повідомили українцям сумну новину
А ще Politeka писала, що лідер "Бумбокс" Хливнюк вразив новим фото у військовій формі навіть Лесю Нікітюк.
Також Politeka повідомляла, що Сумська засвітилася з Хливнюком із "Бумбокс" і отримала закид про дочку в Москві .