Лидер "Бумбокс" Андрей Хлывнюк записал обращение к украинцам, рассказав о своих планах.

Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский певец, который прославился благодаря группе "Бумбокс". А после 24 февраля звезда записал песню "Ой у лузі" вместе с Pink Floyd, которые уже давно не создавали новую музыку. Также Хлывнюк отправился в тероборону, где защищал Украину и даже получил ранение. Не забывает Андрей и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Хлывнюк пригласил на выступления по городам Польши.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Wow. Я завидую всем, кто может пойти", "Приезжайте в Щецин", "Ворцлав ждет", "скоро увидимся", "С праздником! Ты — лучший пример отважного и смелого человека! Благодарю тебя за преданность Украине, за то, что с каждым днем приближаешь долгожданную победу.

Именно благодаря твоему труду я могу спокойно ходить по родной земле и делать привычные дела. Большое спасибо! Очень крепко обнимаю! С праздником".

Напомним, музыканты "Бумбокс" с Хлывнюком сообщили украинцам печальную новость

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