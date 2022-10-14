Як пише Politeka.net, Софія Ротару – відома українська співачка, яка має звання Народної легенди України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Але не обійшлося у зірки і без скандалів, адже її рідного сина Руслана Євдокименка з його сином затримали під час спроби незаконно перетнути кордон, за що хвиля хейту обрушилася на зіркове подружжя. Не забуває Софія Ротару про Інстаграм, де досить рідко, але ділиться важливими подіями.

А цього разу зірка вирішила привітати українців зі святом Покрови, а також із Днем захисників та захисниць України.

А до цього зірка розповіла про свій приїзд до Маршинців.

"Приїхала у місце сили!

Тут я народилася, росла, пішла до школи. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до своєї Землі, відчувати зв'язок із тими, хто дав тобі життя, виховав та підтримував у твоїх починаннях.

Я рідко пишу, але сьогодні маю два приводи.

Мій Ювілей та дуже важливий День гуманітарної ініціативи, яку я підтримую з перших днів початку повномасштабної війни”, - написала Софія Ротару.

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