Как пишет Politeka.net, София Ротару - известная украинская певица, которая имеет звание Народной легенды Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Но не обошлось у звезды и без скандалов, ведь ее родного сына Руслана Евдокименко с его сыном задержали во время попытки незаконно пересечь границу, за что волна хейта обрушилась на звездную чету. Не забывает София Ротару и об Инстаграм, где довольно редко, но делится важными событиями.

А в этот раз звезда решила поздравить украинцев с праздником Покровы, а также с Днем защитников и защитниц Украины.

А до этого звезда рассказала о своем приезде в Маршинцы.

"Приехала в место силы!

Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях.

Я редко пишу, но сегодня у меня два повода.

Мой Юбилей и очень важный День гуманитарной инициативы, которую я поддерживаю с первых дней начала полномасштабной войны", - написала София Ротару.

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