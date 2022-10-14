Як пише Politeka.net , Оля Полякова – успішна українська співачка, яка виховує двох дітей – 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка виросла справжньою красунею і вже встигла піти стопами мами - ставши співачкою в панк-рок групі. А цього року Маша вирушила на навчання за кордон, а саме до Лондона, хоча спочатку планувала вступати до США. Але зіркова мама зазначила, що через війну не може дозволити собі таке дороге навчання доньки. Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Маша показала ефектний образ у вечірній сукні, яка знизу була прозора. Дочка Полякової позувала на тлі яскравих вогнів, вражаючи виглядом. Зірка додала геолокацію, що вона зараз у концертному залі Лондона.

Раніше ми писали, що Маша привітала свою молодшу дочку із днем ​​народження.

"Сьогодні у моєї молодшої сестрички день народження вона мій маленький промінчик щастя. Дуже сильно її люблю, у неї на день народження було лише одне бажання, повернутися додому до своєї незалежної України, на жаль, я їй цього подарувати не змогла, але змогла хоча б привезти частку будинку так що з днем ​​народження тебе моя бусинка", - написала Маша.

Нагадаємо, дочка Полякової, яка поїхала на навчання до Лондона, заговорила про рідну домівку.

А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової у кашкеті та в окулярах вразила стильною цибулею в Лондоні .

Також Politeka писала, що дочка Полякової показала, якими українськими гостинцями радує лондонських одногрупників



