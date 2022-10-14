Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 17-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Старшая дочь выросла настоящей красоткой и уже успела пойти по стопам мамы - став певицей в панк-рок группе. А в этом году Маша отправилась на учебу за границу, а именно в Лондон, хотя изначально планировала поступать в США. Но звездная мама отметила, что из-за войны не может позволить себе такое дорогое обучение дочери. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Маша показала эффектный образ в вечернем платье, которое снизу было прозрачным. Дочь Поляковой позировала на фоне ярких огней, впечатляя видом. Звезда добавила геолокацию, что она находится в концертном зале Лондона сейчас.

Ранее мы писали, что Маша поздравила свою младшую дочь с днем рождения.

"Сегодня у моей младшей сестренки день рождения она мой маленький лучик счастья. Очень сильно ее люблю, у нее на день рождения было всего одно желание, вернуться домой в свою независимую Украину, к сожалению, я ей этого подарить не смогла, но смогла хотя бы привезти частицу дома так что с днем рождения тебя моя бусинка", - написала Маша.

Напомним, дочь Поляковой, которая уехала на учебу в Лондон, заговорила о родном доме

А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой в фуражке и в очках впечатлила стильным луком в Лондоне

Также Politeka писала, что дочь Поляковой показала, какими украинскими гостинцами радует лондонских одногруппников



