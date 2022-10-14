Як пише Politeka.net, Jerry Heil – відома українська співачка, яка прославилася завдяки пісні "Охорона – скасування". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами та вже встигла випустити кілька хітів присвячених українській боротьбі. Не забуває Jerry Heil і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка опублікувала пісню до Дня захисника та захисниці України.

"З днем ​​козацтва. Нехай цей день наповнить силами всіх козаків та козачок! І нашого головного отамана Валерія Залужного, кланяюся низько! Пам'ятаємо нашу історію та творимо нову! Поширюйте, якщо хочете, щоб випустила цей трек! (Це поки що демо-версія) ", - Написала Jerry Heil.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Безсумнівно потрібна повна версія) крутяк", "Це неймовірно круто! Так багато всього вигадує, записує, топ співачка", "Добре, дякую, що Залужного згадали".

Нагадаємо, Jerry Heil присвятила новий трек путіну, який підірвав мережу

А ще Politeka повідомляла, що Jerry Heil раптово з'явилася після довгої відсутності

Також Politeka писала, що Jerry Heil хльостко висміяла Ілона Маска у гуморній пісні.