Як пише Politeka.net, Jerry Heil – відома українська співачка, яка прославилася завдяки пісні "Охорона – скасування". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами та вже встигла випустити кілька хітів присвячених українській боротьбі. Не забуває Jerry Heil і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка опублікувала пісню до Дня захисника та захисниці України.
"З днем козацтва. Нехай цей день наповнить силами всіх козаків та козачок! І нашого головного отамана Валерія Залужного, кланяюся низько! Пам'ятаємо нашу історію та творимо нову! Поширюйте, якщо хочете, щоб випустила цей трек! (Це поки що демо-версія) ", - Написала Jerry Heil.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Безсумнівно потрібна повна версія) крутяк", "Це неймовірно круто! Так багато всього вигадує, записує, топ співачка", "Добре, дякую, що Залужного згадали".
Нагадаємо, Jerry Heil присвятила новий трек путіну, який підірвав мережу
А ще Politeka повідомляла, що Jerry Heil раптово з'явилася після довгої відсутності
Також Politeka писала, що Jerry Heil хльостко висміяла Ілона Маска у гуморній пісні.