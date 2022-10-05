Как сообщает Politeka.net, украинская исполнительница Jerry Heil потроллила американского миллиардера и изобретателя Илона Маска, после его скандального заявления о мирных переговорах между Украиной и россией.
В частности, певица спела песню об Илоне Маске на фоне его скандальных заявлений касательно Крыма и Украины. Видео появилось на ее странице в Тик-Ток.
В общем, Яна переделала хит Леди Гаги – Poker Face. В новом кавере, опубликованном в Сети, украинская артистка обратилась к Маску. Слова композиции в исполнении Jerry Heil зазвучали так:
"Слушай, что у тебя случилось с мозгом. Кто тебя заставил писать, что россия может победить Украину? Попроси своих гуманоидов, чтобы они отправили Рогозина на Марс, — озвучила текст песни певица", — спела Jerry Heil.
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Стоит отметить, что в начале октября Илон Маск предложил в Twitter "мирный план" окончания войны в Украине. Бизнесмен начал спрашивать мнения у пользователей соцсети, обсуждая нашу страну без присутствия Украины. Также Маск считает, что Крым должен быть российским, да и у россии численность жителей больше, поэтому у оккупанта якобы есть шансы на победу.
Напомним, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.
Как сообщала Politeka, Alyona Alyona устроила эффектные танцы с Jerry Heil, кадры.
Также Politeka писала, что Jerry Heil и Alyona Alyona готовят неожиданную музыкальную премьеру.