В частности, Jerry Heil заменила текст песни Олега Винника и спела о том, как в Киеве под вой сирен все идут на гору Щекавица.

Как сообщает Politeka.net, после угроз путина о применении ядерного оружия украинцы не испугались, а начали шутить об оргии на Щекавице. По этому поводу уже есть множество смешных мемов, но певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) пошла еще дальше и перепела переделала хит Олега Винника в зажигательную песню о Щекавице. Видео она поделилась на своей странице в Instagram.



В частности, Jerry Heil заменила текст песни Олега Винника и спела о том, как в Киеве под вой сирен все идут на гору Щекавица. Певица также использовала мелодию из нашумевшего хита артиста и наложила на нее свои слова.

В тексте исполнительница спела о своеобразном единении украинского народа и позитивном мышлении даже на фоне войны.

"Щекавица во всех мемах и щелях, не могла обойти стороной)) брось тем, кто в теме. А кто не в теме – тому еще и мемы брось)", - подписала видео Jerry Heil.

В комментариях украинцам понравилась песенка певицы и они оставили хвалебные комментарии под видео: "Лучше, чем оригинал", "пушка", "Очень крутой голос раз двадцать слушал", "Это разрыв".

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