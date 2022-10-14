Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак, який прославився завдяки шоу "Голос країни", де йому вдалося перемогти у команді Наді Дорофєєвої. Тепер за зіркою стежать десятки тисяч українців в Інстаграм, де Сергій ділиться своєю творчістю та особистими кадрами.

А цього разу зірка опублікувала відео, де презентувала пісню.

"Наші Ангели Охоронці, наші котики, наші захисники та захисниці, зі святом вас.

Дякую за кожен день", - написав Лазановський.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Аж мурашки по тілу, спасибі", "Класна пісня для УПА", "Слава Україні, Героям Слава", "Все буде Україна", "Красівець, чудові пісні та виконання", "Красівець, чудові пісні та виконання", "Слава Україні”.

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