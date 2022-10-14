Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала, з ким живе, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка отримала звання Майстер спорту України. А кілька років тому Даша наважилася піти на шоу "Холостяк", де був головним героєм Макса Михайлюка. Зірка вдалося перемогти на шоу, але після проекту пара відразу розійшлася. Після цього головний герой романтичного шоу одружився з моделлю Victoria's Secret Даше Хлистун. А Ульянова стала досить успішною українською блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців.

А цього разу Даша вирішила відповісти на запитання фанів.

"Поговоримо?)", - написала зірка, запрошуючи українців до діалогу.

"Яким було 10 жовтня?", - Запитав фанат.

"Страшно було. Навіть вони злякалися", - відповіла зірка та показала, з ким живе.

Як виявилося, Ульянова має великий акваріум з декоративними рибками.

"Чи може змінитись дружба під час війни? В один момент перестали спілкуватися", - написав фанат.

"Звичайно. Дружба може зміниться від будь-якої дрібниці, тому що все спілкування будується на цих дрібницях", - написала у відповідь зірка.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" у міні-шортах блиснула стрункими ногами.

А ще Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" влаштувала фотосесію у сховку під час тривоги.

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