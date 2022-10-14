Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала, с кем живет, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая получила звание Мастер спорта Украины. А несколько лет назад Даша решилась пойти на шоу "Холостяк", где был главным героем Макс Михайлюк. Звезда удалось победить на шоу, но после проекта пара сразу же разошлась. После этого главный герой романтического шоу женился на модели Victoria's Secret Даше Хлыстун. А Ульянова стала довольно успешной украинской блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев.

А в этот раз Даша решила ответить на вопросы фанатов.

"Поговорим?)", - написала звезда, приглашая украинцев к диалогу.

"Каким было 10 октября?", - спросил фанат.

"Страшно было. Даже они испугались", - ответила звезда и показала, с кем живет.

Как оказалось, у Ульяновой есть большой аквариум с декоративными рыбками.

"Может ли изменится дружба во время войны? В один момент перестали общаться", - написал фанат.

"Конечно. Дружба может изменится от любой мелочи, потому что все общение строится на этих самых мелочах", - написала в ответ звезда.

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