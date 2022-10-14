Віктор Павлик, який одружений на молодій блогерці Каті Репяховій, показав своє головне кохання життя.

Як пише Politeka.net , Віктор Павлик - успішний український музикант, який кілька років тому вирішив одружитися з блогеркою Катою Репяховою, яка набагато молодша за нього. Молода дружина зізнавалася, що познайомилася із зіркою, коли приїхала до нього на концерт та оселилася в номері поряд. Павлик дізнався про фанатку після концерту і так зав'язалися стосунки.

Тепер же Катя з Віктором мають однорічного сина Михайла, який з'явився минулого року. Віктор, як і дружина блогерка, активно веде свій Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й кадрами з особистого життя.

А цього разу Віктор поділився фотографією свого однорічного сина. Малюк сидів на колінах на тлі моря.

"Кохання", - написав Віктор Павлик у своїй публікації.

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