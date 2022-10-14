Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - успешный украинский музыкант, который несколько лет назад решил женится на блогерке Кате Репяховой, которая намного моложе него. Молодая жена признавалась, что познакомилась со звездой, когда приехала к нему на концерт и поселилась в номере рядом. Павлик узнал фанатку после концерта и так завязались отношения.

Теперь же у Кати с Виктором есть годовалый сын Михаил, который появился в прошлом году. Виктор, как и жена блогерка, активно ведет свой Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и кадрами из личной жизни.

А в этот раз Виктор поделился фотографией своего годовалого сына. Малыш сидел на коленях на фоне моря.

"Любовь", - написал Виктор Павлик в своей публикации.

Напомним, молодая жена Павлика решила на время расстаться с мужем ради очередного отдыха

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