Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант. Звезда несколько лет назад женился на молодой блогерке Кате Репяховой. Пара долго ждать не стала и уже в прошлом году у них появился первенец - сын Михаил. Катя, как и звездный супруг, активно ведет блог в Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз Репяхова поделилась кадрами, где показала, как муж приехал к ней и приготовил подарок.

"Муж приехал к нам и сделал сюрприз", - написала Репяхова под кадрами.

"Ничего себе... А что за праздник?", - спросила Катя, смотря на мужа с букетом красных роз.

"Любимая это тебе... Просто благодарю за Михаила", - сказал Павлик в ответ.

Катя сразу даже не поверила, что Виктор сам купил букет, а подумала, что ему его подарили. Но Павлик уверил, что сам купил цветы, чтобы ее порадовать, а также для тещи приобрел рулон пакетов.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика поделилась своей радостью и показала фото из больницы

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика в трендовом костюме изумила парным образом с сыном

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика очнулась опухшей с отеками под глазами



