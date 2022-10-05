Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант. Звезда несколько лет назад женился на молодой блогерке Кате Репяховой. Пара долго ждать не стала и уже в прошлом году у них появился первенец - сын Михаил. Катя, как и звездный супруг, активно ведет блог в Инстаграм, где делится многим интересным.
А в этот раз Репяхова поделилась кадрами, где показала, как муж приехал к ней и приготовил подарок.
"Муж приехал к нам и сделал сюрприз", - написала Репяхова под кадрами.
"Ничего себе... А что за праздник?", - спросила Катя, смотря на мужа с букетом красных роз.
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"Любимая это тебе... Просто благодарю за Михаила", - сказал Павлик в ответ.
Катя сразу даже не поверила, что Виктор сам купил букет, а подумала, что ему его подарили. Но Павлик уверил, что сам купил цветы, чтобы ее порадовать, а также для тещи приобрел рулон пакетов.
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