Ольга Сумська зворушливо висловилася на адресу своєї мами на її свято.

Знаменита актриса Ольга Сумська висловилася про день народження своєї мами, яка нещодавно померла. 27 лютого Ольга Сумська повідомила сумну звістку – з життя пішла її мама. Це сталося за кілька днів після вторгнення РФ в Україну.

Зазначимо, Ольга Сумська часто ділилася у Instagram сімейними фото з матір'ю. І цього разу представила спеціальну добірку пам'ятних кадрів:

«З днем ​​народження завжди в моєму серці. Щасливі миті… Моя душа, 14 жовтня, день народження мами. Де ти, рідна?

Притиснути до серця і не випускати, почути свій голос, побачити тебе бодай уві сні. Мамочка, рідна моя. Сьогодні твій день народження без тебе…» – висловилася Ольга.

Раніше Ольгу Сумську засудили за участь у виставі "Майстер та Маргарита" російського режисера, де грали російські актори.

Актриса відповіла на критику і розповіла, що у виставі, яку покажуть у європейських містах, задіяні українські актори та артист із Латвії Івар Калниньш. Він засудив військові злочини Росії в Україні і відмовився від роботи в країні-агресорі. Також частина коштів від гастролей піде на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що біля країни жорстко розкритикувала Матвієнко із Сумською, зірка відповіла.