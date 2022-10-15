Знаменита актриса Ольга Сумська висловилася про день народження своєї мами, яка нещодавно померла. 27 лютого Ольга Сумська повідомила сумну звістку – з життя пішла її мама. Це сталося за кілька днів після вторгнення РФ в Україну.
Зазначимо, Ольга Сумська часто ділилася у Instagram сімейними фото з матір'ю. І цього разу представила спеціальну добірку пам'ятних кадрів:
«З днем народження завжди в моєму серці. Щасливі миті… Моя душа, 14 жовтня, день народження мами. Де ти, рідна?
Притиснути до серця і не випускати, почути свій голос, побачити тебе бодай уві сні. Мамочка, рідна моя. Сьогодні твій день народження без тебе…» – висловилася Ольга.
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Раніше Ольгу Сумську засудили за участь у виставі "Майстер та Маргарита" російського режисера, де грали російські актори.
Актриса відповіла на критику і розповіла, що у виставі, яку покажуть у європейських містах, задіяні українські актори та артист із Латвії Івар Калниньш. Він засудив військові злочини Росії в Україні і відмовився від роботи в країні-агресорі. Також частина коштів від гастролей піде на допомогу ЗСУ.
Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.
Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.
Також Politeka писала, що біля країни жорстко розкритикувала Матвієнко із Сумською, зірка відповіла.