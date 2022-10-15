Ольга Сумская трогательно высказалась в адрес своей мамы на ее праздник.

Знаменитая актриса Ольга Сумская высказалась о дне рождении своей мамы, которая не так давно скончалась. 27 февраля Ольга Сумская сообщила печальное известие – из жизни ушла ее мама. Это произошло через несколько дней после вторжение РФ в Украину.

Отметим, Ольга Сумская часто делилась в Instagram семейными фото с матерью. И в этот раз представила специальную подборку памятных кадров:

«С днем рождения, всегда в моем сердце. Счастливые мгновения… Моя душа, 14 октября день рождения мамы. Где ты, родная?

Прижать к сердцу и не выпускать, услышать свой голос, увидеть тебя хотя бы во сне. Мамочка, родная моя. Сегодня твой день рождения без тебя…» - высказалась Ольга.

Ранее Ольгу Сумскую осудили за участие в спектакле "Мастер и Маргарита" российского режиссера, где играли российские актеры.

Актриса ответила на критику и рассказала, что в спектакле, который покажут в европейских городах, задействованы украинские актеры и артист из Латвии Ивар Калныньш. Он осудил военные преступления рф в Украине и отказался от работы в стране-агрессоре. Также часть средств от гастролей пойдет на помощь ВСУ.

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.