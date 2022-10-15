Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка називає себе суперблондинкою. Зірка також веде шоу на ютуб-каналі з Машею Єфросініною, яке називається "Дорослі дівчатка". Зірка навіть примудрилася потрапити у скандал через нього, адже відмовилася нещодавно переходити українською мовою, чим викликала величезний хейт у свій бік. Але зрештою Єфросиніна та Полякова наважилася говорити українською.

Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Оля поділилася селфі, де позувала поруч із фешн-фотографом Сонею Плакідюк із "Супер топ-модель по-українськи".

Зірки посміхалися та показували свої розкішні вуса. Кадри вийшли дуже кумедними.

А після цього Полякова поділилася кадрами з прогулянки із Сонею Ніцце, Франція, де зараз обидві зірки і перебувають.

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