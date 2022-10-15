Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая называет себя суперблондинкой. Звезда также ведет шоу на ютуб-канале с Машей Ефросининой, которое называется "Взрослые девочки". Звезда даже умудрилась попасть в скандал из-за него, ведь отказалась не так давно переходить на украинский язык, чем вызвала огромный хейт в свою сторону. Но в конечном итоге Ефросинина и Полякова решилась говорить на украинском.
Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Оля поделилась селфи, где позировала рядом с фэшн-фотографом Соней Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински".
Звезды улыбались и показывали свои роскошные усы. Кадры получились очень забавными.
А после этого Полякова поделилась кадрами из прогулки с Соней по Ницце, Франция, где сейчас обе звезды и пребывают.
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