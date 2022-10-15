Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер разом із популярним співаком Позитивним випустили спеціальну композицію "Який ти козак". Композицію 14 жовтня присвятили Дню українського козацтва, а також Дню захисників та захисниць України.

"Який ти козак!" вже в мережі і буде піднімати вам настрій, а саме для цього було створено цей трек. Прем'єра нового треку «Який ти козак» присвячена Дню Українського козацтва та підтримує благодійну ініціативу мережі магазинів Аврора та фонду «Повернись Живим». Цей трек є музичним супроводом акції, організованої для збирання 3 млн. грн. на дрони для ЗСУ» - пише Ганна під новими кадрами.

У мережі відреагували по-різному:

«Це топ!!!!🔥; Ця пісня тепер на повторі 😍; Це шедевр!; Не можу припинити слухати 🤪; Пісня дуже крута 🔥; Крута пісня, цілий день у голові 😍; Українці💪; молодці пісня супер😍; Це розрив 🔥; Так музика ж ідентична show me your love 😅; Давайте Анічко, замість Наді робіть дует і буде бомба 🔥; Молодка ❤️».

Раніше Ганна виклала незвичайне відео, на якому заінтригувала новим хітом із Позитивом (Олексій Завгородний), який нещодавно пішов із продюсерського центру Потапа.

Судячи з відео, прем'єра нової пісні Анни та Олексія відбулася у студії радіостанції, а на всіх онлайн-майданчиках її можна буде почути трохи згодом.

Нагадаємо, "Залишайся собою": Melovin із цигаркою в зубах здивував несподіваним одкровенням.

Як повідомляла Politeka, "Не дозволяють зневіритися": Ребрик зворушила кадром з донькою і поділилася секретом.

Також Politeka писала, що "Ранок нареченої": Трінчер показала, як насправді виглядала перед весіллям, фото без прикрас.