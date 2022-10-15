Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер вместе с популярным певцом Позитивым выпустили специальную композицию "Який ти козак". Композицию 14-го октября посвятили Дню украинского казачества, а также Дню защитников и защитниц Украины.

«"Який ти козак!" уже в сети и будет поднимать вам настроение, а именно для этого был создан этот трек❤️. Премьера нового трека «Какой ты казак» посвящена Дню Украинского казачества и поддерживает благотворительную инициативу сети магазинов Аврора и фонда «Вернись Живым». Этот трек является музыкальным сопровождением акции, организованной для сбора 3 млн. грн. на дроны для ВСУ» - пишет Анна под новыми кадрами.

В сети отреагировали по-разному:

«Это топ!!!!🔥; Эта песня теперь на повторе 😍; Это шедевр!; Не могу перестать слушать 🤪; Песня очень крутая🔥; Крутая песня, целый день в голове😍; Украинцы💪; молодцы песня супер😍; Это разрыв 🔥; Так музыка же идентична show me your love 😅; Давайте Аничка, вместо Нади делайте дуэт и будет бомба🔥; Молодка ❤️».

Ранее Анна выложила необычное видео, на котором заинтриговала новым хитом с Позитивом (Алексей Завгородный), который недавно ушел из продюсерского центра Потапа.

Судя по видео, премьера новой песни Анны и Алексея состоялась в студии радиостанции, а на всех онлайн-площадках ее можно будет услышать чуть позже.

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