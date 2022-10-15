Телеведуча Іванна Онуфрійчук, зірка "Танців зі зірками", показала, як виглядала 7 років тому, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук – відома українська телеведуча, яка замінила Тіну Кароль на шоу "Танці зі зірками". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Іванна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка показала, як виглядала кілька років тому.

Як можна помітити, Іванна позувала на показі мод, що проходив сім років тому.

"Показ мод чеського дизайнера Людека Ханака", - написала Іванна під публікацією, яку викладала сім років тому.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Чудова завжди, завжди прекрасна", "Вау", "цікава колекція".

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