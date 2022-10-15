Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая заменила Тину Кароль на шоу "Танці з зірками". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Иванна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда показала, как выглядела несколько лет назад.
Как можно заметить, Иванна позировала на показе мод, который проходил семь лет назад.
"Показ мод чешского дизайнера Людека Ханака", - написала Иванна под публикацией, которую выкладывала семь лет назад.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
«Нанесены буквы Z»: выяснилось, что россияне прячут в вагонах военного эшелона, видео
ЧП в больнице Днепра: пленный оккупант затеял побег
Лилия Ребрик обратилась к украинцам за помощью, появилось видеообращение: "Давайте..."
G7 официально приняла условия Украины: "Таким языком Запад с рф еще не разговаривал"
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Прекрасная всегда, всегда прекрасная", "Вау", "интересная коллекция".
Напомним, Онуфрийчук из "Танців з зірками" обратилась к украинцам из-за границы
А еще Politeka сообщала, что Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала романтичные кадры с мужем-миллионером
Также Politeka писала, что Онуфрийчук из "Танців з зірками" раскритиковали из-за кадров развлечений за границей