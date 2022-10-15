Телеведущая Иванна Онуфрийчук, звезда "Танців з зірками", показала, как выглядела 7 лет назад, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая заменила Тину Кароль на шоу "Танці з зірками". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Иванна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда показала, как выглядела несколько лет назад.

Как можно заметить, Иванна позировала на показе мод, который проходил семь лет назад.

"Показ мод чешского дизайнера Людека Ханака", - написала Иванна под публикацией, которую выкладывала семь лет назад.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Прекрасная всегда, всегда прекрасная", "Вау", "интересная коллекция".

Напомним, Онуфрийчук из "Танців з зірками" обратилась к украинцам из-за границы

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