"Холостяк" Микита Добринін та його дружина Даша Квітковала потрапили під критику через ставлення до природи Карпат.

Як пише Politeka.net , Микита Добринін - зірка шоу "Холостяк", який одружився з переможницею проекту Даше Квітковою. Дружина головного героя, як і зоряний чоловік, активно веде сторінку до Інстаграма, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Квіткова з чоловіком потрапила під шквал хейту через джипінг у Карпатах – де це велика проблема у заповідниках. Зіркова родина вирішила відповісти фанатам на цю претензію.

"Ми не займаємося джипінгом. Дякую за увагу та розуміння", - написала Квіткова під публікацією.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"І я вперше чую про джипінг. Ви молодці, які озвучують цю проблему, відверто визнаєте, що не знали про неї, як і багато людей", "Дуже гідна щира реакція! Всі ми люди, і кожен може помилитися. Давайте будемо добрішими один до одного. другові", "Проблема є!! І місцеві закривають на це очі, бо це їх заробіток. Підпишіть петицію, це буде внесок у вирішення проблем", "Джипінг велика проблема на жаль, розумієш коли постійно ходиш у гори пішки".

Нагадаємо, Квіткова з "Холостяка" зганьбилась у горах і нарвалася на критику фанатів

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