Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - звезда шоу "Холостяк", который женился на победительнице проекта Даше Квитковой. Жена главного героя, как и звёздный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Квиткова с мужем попала под шквал хейта из-за джипинга в Карпатах - где это большая проблема в заповедниках. Звездная семья решили ответить фанатам на эту претензию.

"Мы не занимаемся джипингом. Спасибо за внимание и понимание", - написала Квиткова под публикацией.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"И я впервые слышу о джиппинге. Вы молодцы, озвучивающие эту проблему, откровенно признаете, что не знали о ней, как и многие люди", "Очень достойная искренняя реакция! Все мы люди, и каждый может ошибиться. Давайте будем добрее друг к другу", "Проблема есть!! И местные закрывают на это глаза, потому что это их заработок. Подпишите петицию, это будет вклад в решение проблем", "Джипинг большая проблема к сожалению, понимаешь когда постоянно ходишь в горы пешком".

Напомним, Квиткова из "Холостяка" опозорилась в горах и нарвалась на критику фанатов

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