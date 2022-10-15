Вікторія Сміюха - відома українська співачка, яка 15 років була у групі "НеАнгели" зі Славою Камінською. Зірковий колектив розпався, а згодом артистки влаштували публічні розбірки. Але після повномасштабного вторгнення зірки замовкли. А після нової публікації Вікторії не обійшлося без вислову Слави.
"Я пишаюся і відчуваю всеосяжну подяку
Щодня, але сьогодні – особливо!
Захисники та захисниці, ваша сила відчувається кожну секунду нашого життя. Традиція вшанування української армії одна з найважливіших для нас дат! Ваша мужність, ваш героїзм, ваші перемоги та перемоги – я знаю точно, що завдяки ним ми отримаємо нашу, спільну, довгоочікувану та невідворотну Перемогу Добра над злом”, - написала Вікторія.
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Слава одразу ж відреагувала на публікації екс-партнерки.
"Та за що", - написала лаконічно Камінська.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Цей піксель - асоціація з ерефією. У нас він зовсім інший вже давно(", "Привітання - це добре, але це не Віка писала. Віка, пиши сама, так, як відчуваєш. Будь собою. Навіщо тобі такий офіціоз і пафос?") ", "Все буде Україна", "Слава нації – смерть ворогам! Україна найбільше!!!", "Це свято не лише чоловіків та жінок, які служать, це свято всіх, хто любить та захищає свою Батьківщину".
Нагадаємо, Камінська та Сміюха з "НеАнгелів" вразили виглядом на обкладинці чоловічого глянцю.
А ще Politeka повідомляла, що Сміюха з "НеАнгелів" перервала мовчання в мережі через кілька місяців .
Також Politeka писала, що Сміюха з "НеАнгелів" після довгої відсутності раптово засвітилася на публіці